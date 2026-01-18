Pallanuoto | la Serbia beffa l’Ungheria Vincono Montenegro e Spagna
Nella seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado, la Serbia ha superato l’Ungheria, mentre Montenegro e Spagna hanno conquistato vittorie importanti. La competizione continua a offrire incontri intensi e risultati sorprendenti, confermando il livello elevato del torneo e l’interesse crescente degli appassionati. Le partite in corso contribuiscono a delineare le posizioni nella fase successiva dell’edizione 2023.
Seconda giornata della seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado che vede festeggiare il pubblico di casa. Nel big match infatti la Serbia si impone per 15-14 sull’Ungheria, assicurandosi o quasi il primo posto e dunque un quarto di finale più abbordabile. Tutto facile per il Montenegro sull’Olanda e per la Spagna sulla Francia, con gli iberici che raggiungono a quota 9 i magiari in graduatoria. Domenica 18 gennaio Francia-Spagna 8-14 Montenegro-Olanda 15-11 Ungheria-Serbia 14-15 CLASSIFICA Serbia 11, Spagna 9, Ungheria 9, Montenegro 6, Olanda 1, Francia 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallanuoto: inizia la seconda fase. Vincono Spagna, Ungheria e Serbia
Inizia la seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile in Serbia. A Belgrado si svolge il Gruppo E, composto da sei squadre. Nella giornata odierna si sono disputate tre partite, con vittorie di Spagna, Ungheria e Serbia. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare le qualificazioni alle fasi successive del torneo.
Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’Ungheria
Oggi a Belgrado prende il via la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, con le gare dei gruppi A e C. Dopo i primi incontri, si attendono sfide di rilievo che metteranno in evidenza le prestazioni delle squadre partecipanti. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare le posizioni di vertice e avanzare verso le fasi successive del torneo.
Sono cominciati questa settimana in Serbia gli Europei maschili di pallanuoto. Dalle Olimpiadi di due anni fa, deludenti per l'Italia, sono cambiate le regole e alcuni giocatori - facebook.com facebook
Sono cominciati questa settimana in Serbia gli Europei maschili di pallanuoto. Dalle Olimpiadi di due anni fa, deludenti per l'Italia, sono cambiate le regole e alcuni giocatori x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.