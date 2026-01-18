Pallanuoto | la Serbia beffa l’Ungheria Vincono Montenegro e Spagna

Nella seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado, la Serbia ha superato l’Ungheria, mentre Montenegro e Spagna hanno conquistato vittorie importanti. La competizione continua a offrire incontri intensi e risultati sorprendenti, confermando il livello elevato del torneo e l’interesse crescente degli appassionati. Le partite in corso contribuiscono a delineare le posizioni nella fase successiva dell’edizione 2023.

Seconda giornata della seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado che vede festeggiare il pubblico di casa. Nel big match infatti la Serbia si impone per 15-14 sull’Ungheria, assicurandosi o quasi il primo posto e dunque un quarto di finale più abbordabile. Tutto facile per il Montenegro sull’Olanda e per la Spagna sulla Francia, con gli iberici che raggiungono a quota 9 i magiari in graduatoria. Domenica 18 gennaio Francia-Spagna 8-14 Montenegro-Olanda 15-11 Ungheria-Serbia 14-15 CLASSIFICA Serbia 11, Spagna 9, Ungheria 9, Montenegro 6, Olanda 1, Francia 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: la Serbia beffa l’Ungheria. Vincono Montenegro e Spagna Pallanuoto: inizia la seconda fase. Vincono Spagna, Ungheria e Serbia

Inizia la seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile in Serbia. A Belgrado si svolge il Gruppo E, composto da sei squadre. Nella giornata odierna si sono disputate tre partite, con vittorie di Spagna, Ungheria e Serbia. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare le qualificazioni alle fasi successive del torneo. Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’Ungheria

Oggi a Belgrado prende il via la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, con le gare dei gruppi A e C. Dopo i primi incontri, si attendono sfide di rilievo che metteranno in evidenza le prestazioni delle squadre partecipanti. La competizione prosegue con l'obiettivo di determinare le posizioni di vertice e avanzare verso le fasi successive del torneo.

