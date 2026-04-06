Palladino festeggia dopo Lecce Atalanta | È venuta fuori la nostra qualità avevo fatto una richiesta alla squadra

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce nel 31° turno di Serie A, l’allenatore dell’Atalanta ha commentato l’esito della partita durante la conferenza stampa. Ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato la propria qualità, sottolineando di aver fatto una richiesta specifica ai giocatori prima del match. Le sue parole sono state rivolte a illustrare l’andamento della gara e le prestazioni dei singoli nel contesto di questa vittoria.

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