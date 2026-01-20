Atalanta Palladino | Dopo il Chelsea abbiamo fatto 6 vittorie la squadra sta crescendo Lookman? Doveva rientrare domani ma…

Nella conferenza stampa di vigilia, l’allenatore dell’Atalanta, Palladino, ha evidenziato il percorso positivo della squadra, con sei vittorie successive dopo il match contro il Chelsea. Ha sottolineato l’impegno e la crescita del gruppo, commentando anche le assenze di Lookman e l’importanza di un’alta partecipazione negli allenamenti. Domani, i nerazzurri affrontano l’Athletic Bilbao in una sfida valida per la fase a gruppi della Champions League.

