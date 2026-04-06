Palladino | Atalanta ok la prima di 8 finali Ora dobbiamo continuare la scalata

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce, l’allenatore ha commentato il risultato e ha confermato che si tratta della prima di otto finali da affrontare. Ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, che ha mantenuto la porta inviolata, e ha sottolineato l’importanza di proseguire nel percorso di crescita e miglioramento. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con l’obiettivo di continuare la scalata in classifica.

L’ALLENATORE. Dopo la vittoria perentoria per 3-0 di Lecce, il tecnico nerazzurro sottolinea con orgoglio il cammino della squadra nerazzurra: «Bene la prestazione e il clean sheet: difendiamo e attacchiamo insieme». «Bene la prima di otto finali. Sono molto soddisfatto della prestazione e anche da questo nuovo clean sheet, che dà ancora più fiducia alla difesa. Mi è piaciuta la maturità della squadra. Il nostro Dna è questo: difendere e attaccare insieme. Per la quantità delle occasioni create, potevamo fare anche qualche gol in più». E ora? «Adesso - continua il tecnico atalantino - abbiamo due scontri diretti con Roma e Juventus, poi la semifinale di Coppa Italia: due competizioni che vogliamo vivere alla grande. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Palladino: «Atalanta, ok la prima di 8 finali. Ora dobbiamo continuare la scalata» Palladino: “Vinta la prima di otto finali, mettiamo pressione a quelle davanti”Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta che, dopo l’1-0 al Verona prima della sosta, sbanca il ‘Via del Mare’ di Lecce con un netto 0-3 frutto... Leggi anche: La cura Palladino ha rilanciato l’Atalanta. Vecchia-nuova Dea: "Ora tutti vanno a mille» Temi più discussi: Palladino: Atalanta, ok la prima di 8 finali. Ora dobbiamo continuare la scalata; Serie A: pari Como, vincono Atalanta e Juve. Napoli-Milan 1-0. VIDEO; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Il Lecce non c'è (e non tira mai in porta), l'Atalanta passeggia al Via del Mare. Palladino: «Atalanta, ok la prima di 8 finali. Ora dobbiamo continuare la scalata»Dopo la vittoria perentoria per 3-0 di Lecce, il tecnico nerazzurro sottolinea con orgoglio il cammino della squadra nerazzurra: «Bene la prestazione e il clean sheet: difendiamo e attacchiamo insieme ... ecodibergamo.it Atalanta, Palladino pensa già alla Coppa Italia: Alla squadra ho chiesto...L'Atalanta è ripartita col piede giusto al rientro dalla sosta per le Nazionali. La squadra di Palladino ha battuto il Lecce, una vittoria che ha dato fiducia ai bergamaschi anche in ... lalaziosiamonoi.it Palladino: «Atalanta, ok la prima di 8 finali. Ora dobbiamo continuare la scalata» x.com Palladino: «Atalanta, ok la prima di 8 finali. Ora dobbiamo continuare la scalata» - facebook.com facebook