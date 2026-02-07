Da dicembre, l’Atalanta sembrava aver perso strada. Con l’arrivo di Palladino, la squadra si è subito rivolta verso un nuovo modo di giocare, ma senza perdere le radici. In poco più di due mesi, l’allenatore ha fatto rinascere la Dea, tornando alle basi di Gasperini e poi, gradualmente, cambiando passo. Oggi, i nerazzurri sono più aggressivi e pronti a correre, con i giocatori che sembrano più convinti e determinati. La cura Palladino ha dato nuova energia alla squadra, che ora corre a mille.

In due mesi e mezzo Palladino ha trasformato l’ Atalanta. Prima, a dicembre, risintonizzandola sulle collaudate frequenze gasperiniana: schierando di fatto solo la vecchia guardia che giocava a memoria dopo gli anni d’oro di Gasp, poi, da Natale cominciando a modificarla e a plasmarla. Modulo invariato e con la maggioranza degli interpreti, ma modifiche progressive. A sinistra Bernasconi, che fino alla scorsa estate giocava in C. Dietro, la conferma del giovanissimo Ahanor insieme al rilancio di Scalvini. Poi, il jolly Zalewski dietro le punte e la valorizzazione di Krstovic, uomo da cinque gol in un mese, infine l’innesto di Raspadori al posto di Lookman. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La cura Palladino ha rilanciato l’Atalanta. Vecchia-nuova Dea: "Ora tutti vanno a mille»

Gianluca Scamacca torna protagonista all'Atalanta dopo un periodo di difficoltà, grazie all'intervento di Palladino.

L’Atalanta di Palladino ha avviato una nuova fase, mostrando progressi significativi in casa.

