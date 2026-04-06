Palladino | Vinta la prima di otto finali mettiamo pressione a quelle davanti

L'Atalanta ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo il Lecce con un punteggio di 3-0. Dopo aver superato il Verona prima della pausa, i nerazzurri si sono imposti sul campo salentino grazie ai gol di Scalvini, Krstovic e Raspadori. La squadra ha così conquistato la prima di otto partite che considera decisive per la sua posizione in classifica. Il tecnico ha commentato la vittoria come un passo importante per mettere pressione alle squadre davanti.

Seconda vittoria consecutiva per l’ Atalanta che, dopo l’1-0 al Verona prima della sosta, sbanca il ‘Via del Mare’ di Lecce con un netto 0-3 frutto dei gol di Scalvini, Krstovic e Raspadori. Una vittoria dal peso specifico enorme per la Dea che approfitta nel miglior modo possibile dei passi falsi di Roma e Como e si porta a -1 dalla zona Europa e a -5 dal quarto posto che mette in palio l’ultimo pass per qualificarsi alla Champions League. Grande soddisfazione per Raffaele Palladino, il quale è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la convincente vittoria dei suoi in terra salentina. Le parole di Palladino. LA PARTITA – “Era una partita con tante insidie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Palladino ci crede: «Champions possibile. Io sono un vincente e abbiamo otto finali»Rudiger Juve, conferme dalla Germania: i bianconeri provano il colpo a zero! Le ultimissime Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di... Prima categoria. Falco, otto finali per l’obiettivo. Ad Osteria Nuova sfida ruvidaIn Prima categoria (girone A) oggi si scende in campo per la 23esima giornata alle ore 15.