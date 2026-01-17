A scuola s’attassa ru friddu studenti in strada a Palermo contro il freddo nelle scuole

A Palermo, studenti si sono ritrovati in strada per protestare contro il freddo nelle scuole, chiedendo un aumento dei termosifoni. Il loro messaggio, “Più termosifoni, meno scuse”, ha attraversato il centro città, da piazza Verdi a Palazzo Comitini, evidenziando la necessità di migliorare le condizioni di comfort e sicurezza negli ambienti scolastici. Un gesto che sottolinea l’importanza di intervenire sulle risorse per l’istruzione.

“Più termosifoni, meno scuse”. Il grido degli studenti ha attraversato il centro di Palermo, da piazza Verdi fino a Palazzo Comitini. In corteo, gli alunni dell’Istituto nautico, del Pareto e del Marco Polo hanno manifestato per denunciare le condizioni in cui sono costretti a studiare. La mobilitazione è stata organizzata dal Coordinamento studenti palermitani. Al centro della protesta, la mancanza di riscaldamenti negli edifici scolastici, una situazione che si ripete ogni inverno, aggravata quest’anno da guasti non risolti e interventi rimandati. Episodi simili sono stati segnalati anche in altre città dell’isola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

