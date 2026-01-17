A scuola s’attassa ru friddu studenti in strada a Palermo contro il freddo nelle scuole
A Palermo, studenti si sono ritrovati in strada per protestare contro il freddo nelle scuole, chiedendo un aumento dei termosifoni. Il loro messaggio, “Più termosifoni, meno scuse”, ha attraversato il centro città, da piazza Verdi a Palazzo Comitini, evidenziando la necessità di migliorare le condizioni di comfort e sicurezza negli ambienti scolastici. Un gesto che sottolinea l’importanza di intervenire sulle risorse per l’istruzione.
“Più termosifoni, meno scuse”. Il grido degli studenti ha attraversato il centro di Palermo, da piazza Verdi fino a Palazzo Comitini. In corteo, gli alunni dell’Istituto nautico, del Pareto e del Marco Polo hanno manifestato per denunciare le condizioni in cui sono costretti a studiare. La mobilitazione è stata organizzata dal Coordinamento studenti palermitani. Al centro della protesta, la mancanza di riscaldamenti negli edifici scolastici, una situazione che si ripete ogni inverno, aggravata quest’anno da guasti non risolti e interventi rimandati. Episodi simili sono stati segnalati anche in altre città dell’isola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: "S’attassa ru friddu": aule freezer anche al Marco Polo, si scalda la protesta nelle scuole palermitane
Leggi anche: Emergenza freddo nelle scuole: alunni in classe a 6 gradi tra Palermo e Siracusa. Una bambina di 4 anni si sente male
"S’attassa ru friddu": aule freezer anche al Marco Polo, si scalda la protesta nelle scuole palermitane - La lista degli istituti al freddo intanto è sempre più lunga. palermotoday.it
A scuola s’attassa rufriddu! Con gli studenti delle scuole in corteo per difendere il diritto allo studio e scuole sicure e dignitose. - facebook.com facebook
Domani, 16 gennaio, sindacati e studenti scenderanno in piazza con il corteo A scuola s’attassa ri friddu, in programma alle 9 in piazza Verdi, promosso dal Marco Polo insieme agli istituti Pareto, Gioeni Trabia e ad altri istituti cittadini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.