Pagelle Udinese Como | Solet giganteggia Zaniolo timido Stecca l’attacco di Fabregas VOTI

Nella partita tra Udinese e Como, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti. Solet si distingue come il migliore in campo, mentre Zaniolo appare sottotono. L’attacco di Fabregas non ha convinto, lasciando molte aspettative non soddisfatte. La sfida, valida per la 31ª giornata del campionato, ha visto alcuni elementi emergere e altri deludere in modo evidente. I giudizi individuali sono stati pubblicati sulla base delle prestazioni durante l’incontro.

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