Il match tra Lecce e Udinese si è concluso con una vittoria difficile da dimenticare per i friulani. Banda e Gandelman hanno trascinato la squadra, segnando e creando occasioni, mentre Solet ha dato tutto in difesa, ma non è bastato. La partita, valida per la 24ª giornata di Serie A, ha mostrato un confronto combattuto e ricco di azioni intense. I tifosi si sono lasciati coinvolgere da un ritmo veloce e da qualche momento di nervosismo, mentre le squadre si sono date battaglia fino all’ultimo minuto.

Nel contesto della 24ª giornata di Serie A 202526, Lecce e Udinese hanno messo in mostra una sfida ricca di spunti tattici e contributi individuali. L’analisi dei protagonisti sintetizza le prestazioni dei giocatori, evidenziando chi ha inciso sull’andamento del match e come si è configurata la situazione in campo. La linea difensiva leccese ha retto in modo complessivo, mentre a centrocampo e in avanti sono emerse situazioni decisive. Tra le note distintive si segnalano interventi mirati dei singoli e variable freschezza offensiva dalla panchina. La prima linea friulana ha offerto contributi regolari, con qualche cambiamento tattico durante il corso del confronto e risposte positive da parte della panchina in chiave offensiva e difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Voti e pagelle di Lecce-Udinese: Banda e Gandelman trascinano, Solet non basta

Approfondimenti su Lecce Udinese

Il match tra Lecce e Udinese si è concluso con una vittoria degli ospiti, grazie alle prestazioni di Banda e Gandelman che hanno dato filo da torcere ai salentini.

La partita tra Lecce e Udinese si sblocca al 20’ grazie a Gandelman, che trova la rete con un colpo di testa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lecce Udinese

Argomenti discussi: Atalanta-Juve 3-0, pagelle: Bernasconi uomo ovunque. Disastro Bremer; Bologna-Milan 0-3, le pagelle della partita di Serie A; Fiorentina-Torino, le pagelle: gran bordata di Kean: 7. Ilkhan sarto illuminante da 7; Mantova-Bari 2-1: le pagelle dei biancorossi.

Pagelle Lecce Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26Pagelle Lecce Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Lecce Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24 ... calcionews24.com

Le pagelle di Genoa-Napoli, i voti: i top e i flop del match del FerrarisIl Napoli torna in campo dopo la vittoria in casa contro la Fiorentina. Questa volta Antonio Conte sfida il Genoa di Daniele De Rossi al Ferraris. La partita si è conclusa con il ... ilmattino.it

Calcio, Lecce-Udinese 2-1, decide una punizione di Banda facebook

#Lecce 2-1 #Udinese at the 90th minute, Lameck Banda! #LecceUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com