Pagelle Udinese Sassuolo | Laurienté infiamma Pinamonti è totale! Illusione Solet VOTI

Laurienté ha conquistato i tifosi con una prestazione infiammante, mentre Pinamonti si è distinto con un impegno totale durante la partita tra Udinese e Sassuolo, valida per la 25ª giornata di Serie A 202526. La sua presenza in campo ha portato energia e determinazione, anche se il suo apporto si è concluso con un cartellino giallo nel secondo tempo. Nel frattempo, il giovane Solet ha mostrato qualche incertezza, lasciando intravedere possibilità di miglioramento, mentre Okoye e Bertola hanno mantenuto un ritmo regolare tra i pali e in difesa.

Udinese-Sassuolo 1-2, Laurientè e Pinamonti ribaltano il risultato in Friuli Il Sassuolo ha conquistato una vittoria importante in trasferta, vincendo 2-1 contro l'Udinese nell'anticipo di mezzogiorno della 25ª giornata di Serie A. Udinese-Sassuolo 1-2, pagelle: Pinamonti show, ritorno trionfale di Ferrieri Caputi, Zaniolo non basta Serie A 2025-26, 25a giornata, Udinese-Sassuolo, 1-2, i top e flop: Pinamonti gol e assist, Laurienté si riscatta con una rete. Solet apre le marcature ma non basta. Deludono Zaniolo e Bayo. Udinese-Sassuolo 1-2, i gol di Laurienté e Pinamonti firmano la rimonta Il Sassuolo vince in rimonta sul campo dell'Udinese e la aggancia in classifica. Bianconeri avanti dopo 10' con Solet, al secondo gol consecutivo; nella ripresa si scatena Pinamonti, protagonista ...