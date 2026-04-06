Pagelle Lecce Atalanta | De Ketelaere illumina Krstovic punisce! I VOTI

Nel match valido per la 31ª giornata di Serie A, il Lecce e l’Atalanta si sono affrontati al Bentegodi. De Ketelaere è stato il protagonista con un gol che ha illuminato la partita, mentre Krstovic ha trovato il modo di punire gli avversari con una rete decisiva. I voti e i giudizi sui singoli protagonisti sono stati pubblicati, offrendo un quadro dettagliato delle prestazioni di ciascun giocatore durante l’incontro.

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