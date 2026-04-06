Lecce-Atalanta le formazioni ufficiali | De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic

Sono state rese note le formazioni ufficiali per la partita tra Lecce e Atalanta. La formazione del Lecce è schierata con un 4-2-3-1, con Falcone nel ruolo di portiere, e vede in campo Ndaba, Siebert, Fofana e Veiga in difesa, mentre a centrocampo ci sono Banda, Ramadani e Tiago Gabriel. In attacco, Pierotti, Ngom e Cheddira supportano Krstovic, con De Ketelaere e Zalewski posizionati alle spalle dell’attaccante.