Lecce-Atalanta le formazioni ufficiali | De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic
Sono state rese note le formazioni ufficiali per la partita tra Lecce e Atalanta. La formazione del Lecce è schierata con un 4-2-3-1, con Falcone nel ruolo di portiere, e vede in campo Ndaba, Siebert, Fofana e Veiga in difesa, mentre a centrocampo ci sono Banda, Ramadani e Tiago Gabriel. In attacco, Pierotti, Ngom e Cheddira supportano Krstovic, con De Ketelaere e Zalewski posizionati alle spalle dell’attaccante.
Le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta. LECCE (4-2-3-1): Falcone, Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Di FrancescoLecce: Falcone ©, Ndaba, Siebert, Fofana, Veiga, Banda, Ramadani, Tiago Gabriel, Pierotti, Ngom, Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Štuli?, N’Dri, Pérez, Helgason, Gandelman, Jean, ... leccesette.it
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