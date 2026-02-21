Pagelle Juve Como | non si salva nessuno! Altro errore per Di Gregorio sbaglia anche McKennie Ma davanti…VOTI

Un errore di Di Gregorio e un altro di McKennie hanno influenzato il risultato della partita tra Juve e Como. Di Gregorio ha sbagliato un’uscita decisiva, mentre McKennie ha commesso un'ingenuità in fase difensiva. La squadra di casa ha faticato a trovare continuità, e nessuno dei giocatori ha dimostrato particolare brillantezza. I voti assegnati riflettono le difficoltà di entrambe le formazioni, che cercano risposte in vista delle prossime sfide.

di Marco Baridon Pagelle Juve Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 4 – Flessione totale, evidente del numero 16. Errori a cascata con Lazio, Inter, Galatasaray e ora anche Como. Non c’è più nascondersi, il calo di DiGre è palese ed è diventato fortemente penalizzante per questa squadra. Gatti 5 – Vero che salva in extremis su Da Cunha e si sgancia spesso in avanti per supportare l’azione, ma sono tanti – troppi – i patemi difensivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

