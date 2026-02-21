Pagelle Juve Como | non si salva nessuno! Altro errore per Di Gregorio sbaglia anche McKennie Ma davanti…VOTI

Un errore di Di Gregorio e un altro di McKennie hanno influenzato il risultato della partita tra Juve e Como. Di Gregorio ha sbagliato un’uscita decisiva, mentre McKennie ha commesso un'ingenuità in fase difensiva. La squadra di casa ha faticato a trovare continuità, e nessuno dei giocatori ha dimostrato particolare brillantezza. I voti assegnati riflettono le difficoltà di entrambe le formazioni, che cercano risposte in vista delle prossime sfide.

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Como: non si salva nessuno! Altro errore per Di Gregorio, sbaglia anche McKennie. Ma davanti…VOTI

di Marco Baridon Pagelle Juve Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526 Di Gregorio 4 – Flessione totale, evidente del numero 16. Errori a cascata con Lazio, Inter, Galatasaray e ora anche Como. Non c’è più nascondersi, il calo di DiGre è palese ed è diventato fortemente penalizzante per questa squadra. Gatti 5 – Vero che salva in extremis su Da Cunha e si sgancia spesso in avanti per supportare l’azione, ma sono tanti – troppi – i patemi difensivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Pagelle Juve Pafos: McKennie trascina nel momento più buio, David riscatta l’errore, ma Zhegrova…VOTILe pagelle della Juventus contro il Pafos nella sesta giornata di Champions League 202526 analizzano le prestazioni dei protagonisti, evidenziando i momenti più significativi e i giudizi sui singoli. Pagelle Juventus-Benfica: Thuram e McKennie decidono, Di Gregorio salvaLa Juventus ha battuto il Benfica 2-0 all’Allianz Stadium nella settima giornata di Champions League 202526. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6; Milan-Como 1-1, pagelle e tabellino: Maignan sbaglia, Nico Paz non perdona, Leao pareggia su assist di Jashari, Nkunku non si vede mai; Pagelle Milan-Como 1-1: clamoroso errore di Maignan, ne approfitta Nico Paz, Leao salva i rossoneri; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Pio Esposito entra e segna, bene McKennie. Pagelle Juve: Cabal affossa tutti, Kelly disastroso, Yildiz desaparecido e che peccato Koopmeiners!Voti e giudizi dei bianconeri dopo il pesante ko contro il Galatasaray in Turchia: McKennie da 9 non sfigura, Conceicao troppo evanescente ... tuttosport.com Pagina 7 | Pagelle Juve: Cabal affossa tutti, Kelly disastroso, Yildiz desaparecido e che peccato Koopmeiners!Voti e giudizi dei bianconeri dopo il pesante ko contro il Galatasaray in Turchia: McKennie da 9 non sfigura, Conceicao troppo evanescente ... tuttosport.com Pagelle Juve Como TOP E FLOP dopo il primo tempo - facebook.com facebook Pagelle #Juve: #Cabal affossa tutti, #Kelly disastroso, #Yildiz desaparecido e che peccato #Koopmeiners! x.com