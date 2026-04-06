Pagelle d’oro e una bara bianca | l’urlo di Baldicchi contro l’odio

A Città di Castello, nella Limonaia della pinacoteca comunale, il maestro Marco Baldicchi presenta l’installazione intitolata *Tutti Dieci, ovvero, il naufragio della speranza*. L’opera si compone di pagelle d’oro e di una bara bianca, simboli che richiamano rispettivamente il successo e la morte. L’esposizione è stata allestita in un contesto che invita a riflettere sul tema dell’odio e delle sue conseguenze.

Il maestro Marco Baldicchi espone a Città di Castello, all’interno della Limonaia della pinacoteca comunale, l’installazione intitolata Tutti Dieci, ovvero, il naufragio della speranza. L’evento artistico resterà visitabile fino a domenica 3 maggio, con aperture da martedì alla domenica tra le 10.00 e le 13.00 e tra le 14.30 e le 18.30. L’opera nasce come risposta visiva alla recente tragedia marittima che ha causato la perdita di 19 vite umane. L’allestimento si compone di dodici pagelle, inclusa quella dell’artista, tutte caratterizzate dal colore oro per simboleggiare la speranza, mentre al centro del tappeto è posizionata una piccola bara bianca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pagelle d’oro e una bara bianca: l’urlo di Baldicchi contro l’odio Leggi anche: Funerali Domenico, Meloni al duomo di Nola: in migliaia intorno alla bara bianca Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose(Adnkronos) – Si tengono oggi i funerali di Zoe Trinchero, la 17enne morta nella notte tra venerdì e sabato scorsi.