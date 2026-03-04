Funerali Domenico Meloni al duomo di Nola | in migliaia intorno alla bara bianca

Alla cerimonia funebre di Domenico al duomo di Nola sono arrivati in migliaia, tra cittadini e rappresentanti istituzionali. Meloni si è recata sul luogo, accompagnata da altre figure pubbliche, per partecipare alle esequie. La folla si è radunata intorno alla bara bianca, testimonianza di quanto l’evento abbia coinvolto la comunità e scosso l’intera nazione.

Alle 15 in punto, nel Duomo di Nola è sceso un rispettoso silenzio. Il piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso 21 febbraio a soli due anni a seguito di un trapianto di cuore fallito, è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio terreno dall’amore di una intera comunità. Oltre ai suoi genitori, che sin da quando hanno compreso che qualcosa in quell’intervento non era andato secondo i piani hanno combattuto per avere giustizia, e ai suoi parenti, ai funerali erano presenti tutti coloro che in qualche modo sono stati toccati dalla storica di questo bambino senza colpa. Alla funzione era presente anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha prima salutato i i genitori del piccolo Domenico per poi prendere posto accanto alle autorità presenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Funerali Domenico, Meloni al duomo di Nola: in migliaia intorno alla bara bianca Oggi i funerali di Domenico: la bara portata nel duomo, attesa per l’arrivo di MeloniÈ arrivato poco dopo le 11 al duomo di Nola il feretro di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi... Oggi alle 15 i funerali di Domenico nel duomo di Nola. Parteciperà la premier MeloniÈ arrivato poco dopo le 11 al duomo di Nola il feretro di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi... Contenuti e approfondimenti su Funerali Domenico. Temi più discussi: Oggi l'addio a Domenico, attesa la premier Meloni; La morte di Domenico, almeno 45 minuti senza il cuore. Meloni 'interessata a partecipare ai funerali'; Oggi l'addio al piccolo Domenico. A Nola camera ardente alle 11, funerali alle 15. Attesa la premier Meloni; Caso Monaldi: a Nola i funerali del piccolo Domenico. Funerali di Domenico, a Nola anche il premier MeloniCattedrale gremita per l'ultimo saluto al bimbo morto al Monaldi dopo essere stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. In piazza lo striscione: Giustizia per Domenico ... tgcom24.mediaset.it Funerali di Domenico Caliendo in diretta: la bara bianca al centro del Duomo, l’abbraccio tra Giorgia Meloni e i genitori del bimboIn diretta l'ultimo saluto a Domenico Caliendo dal Duomo di Nola a Napoli: il bimbo è morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore ... fanpage.it Meloni ai funerali di Domenico facebook Funerali di Domenico a Nola, Giorgia Meloni in chiesa: abbraccio con mamma Patrizia x.com