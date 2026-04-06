Ozieri | auto contro il muro giovane salvo per miracolo

Un giovane ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un muro in una zona periferica di Ozieri nel pomeriggio di oggi. L’incidente si è verificato in un’area periferica della città, con il veicolo che si è fermato contro la parete di un edificio. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso nonostante l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non ci sono state ulteriori complicazioni.

Un giovane ha perso il controllo del proprio veicolo questo pomeriggio a Ozieri, finendo contro un muro in una zona periferica della città. Nonostante la violenza dello scontro, il ragazzo è rimasto illeso. L’episodio si è verificato nei pressi del Lidl, dove l’auto ha riportato danni consistenti a causa dell’impatto. Le autorità stanno attualmente accertando le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo nel centro abitato del Sassarese. Sicurezza stradale e vulnerabilità dei centri urbani. Il fatto avvenuto a Ozieri mette in luce come le aree periferiche delle cittadine del nord Sardegna, spesso caratterizzate da una rapida espansione commerciale come quella circostante il Lidl, possano presentare criticità nella gestione dei flussi di traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ozieri: auto contro il muro, giovane salvo per miracolo Auto vola giù dal ponte, conducente salvo per miracoloIncidente stradale questa mattina, giovedì 15 gennaio, a Faedis: un’auto è uscita autonomamente di strada precipitando dal ponte sul torrente Grivò... Leggi anche: Ciclista 18enne investito da un'auto che poi scappa. Il padre: "Mio figlio, salvo per miracolo" Argomenti più discussi: A Ozieri una masterclass di batteria con il jazzista Mauro Mengotto; Ozieri: via al rifacimento della pista di atletica - L'Unione Sarda.it; Ozieri, mercoledì all’Ute si parla di Talassemia con la biologa Antonella Zappu; Ozieri, consegnato al vescovo Melis l’Olio di Capaci. Sbatte con l’auto contro il muro: paura per un giovane a OzieriPaura a Ozieri a causa di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio alla periferia della cittadina del Sassarese ... sassarioggi.it #Erula Le squadre dei #VigilidelFuoco di Tempio e Ozieri hanno domato un #incendio divampato in un edificio dichiarato poi inagibile facebook