Ciclista 18enne investito da un' auto che poi scappa Il padre | Mio figlio salvo per miracolo

Da ravennatoday.it 19 gen 2026

Un giovane ciclista di 18 anni è stato investito da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi, nelle strade di campagna. Il padre del ragazzo ha dichiarato che suo figlio è sopravvissuto per miracolo. L’incidente solleva ancora una volta questioni sulla sicurezza sulle strade e sulla responsabilità di chi guida. Indagini sono in corso per rintracciare il conducente e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una tragedia sfiorata nelle strade di campagna. Un'auto che centra un giovane, appena maggiorenne, in bici e poi si allontana senza prestare soccorso. A svelare la vicenda è Federico Moriconi, padre di Federico, protagonista suo malgrado dell'incidente avvenuto sabato, alle 17, all'incrocio tra.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

