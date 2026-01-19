Ciclista 18enne investito da un' auto che poi scappa Il padre | Mio figlio salvo per miracolo

Un giovane ciclista di 18 anni è stato investito da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi, nelle strade di campagna. Il padre del ragazzo ha dichiarato che suo figlio è sopravvissuto per miracolo. L’incidente solleva ancora una volta questioni sulla sicurezza sulle strade e sulla responsabilità di chi guida. Indagini sono in corso per rintracciare il conducente e chiarire le circostanze dell’accaduto.

