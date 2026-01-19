Ciclista 18enne investito da un' auto che poi scappa Il padre | Mio figlio salvo per miracolo
Un giovane ciclista di 18 anni è stato investito da un'auto che poi si è allontanata senza fermarsi, nelle strade di campagna. Il padre del ragazzo ha dichiarato che suo figlio è sopravvissuto per miracolo. L’incidente solleva ancora una volta questioni sulla sicurezza sulle strade e sulla responsabilità di chi guida. Indagini sono in corso per rintracciare il conducente e chiarire le circostanze dell’accaduto.
Una tragedia sfiorata nelle strade di campagna. Un'auto che centra un giovane, appena maggiorenne, in bici e poi si allontana senza prestare soccorso. A svelare la vicenda è Federico Moriconi, padre di Federico, protagonista suo malgrado dell'incidente avvenuto sabato, alle 17, all'incrocio tra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Ucciso durante sparatoria, il padre del 18enne: "Mio figlio non c'entra nulla"
Leggi anche: Ciclista investito a Bologna: muore lo zio di Laura Pausini. Caccia all’auto pirata che ha investito Ettore
Ciclista investito in via Crispi a Varese: ferito un giovane di 24 anni - VARESE – Un ciclista di 24 anni è rimasto ferito nella mattinata di venerdì in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8 in via Francesco Crispi, a Varese. laprovinciadivarese.it
È il momento della verità, quello in cui il ciclista medio fissa il display della bilancia con lo stesso terrore riservato a una pendenza in doppia cifra. Ma prima di lanciarsi in digiuni punitivi o sessioni di rulli in stato di ipoglicemia, occorre respirare: quei due chili e - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.