A Mantova, presso il Centro Sociale Artoni di Lunetta, è ripreso un corso gratuito dedicato agli over 65 con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a usare in modo consapevole lo smartphone. Il percorso si rivolge a persone anziane per migliorare la loro autonomia digitale e favorire il contatto con il mondo digitale. La formazione coinvolge cittadini di questa fascia di età che desiderano apprendere le basi dell’utilizzo dello smartphone.

Al Centro Sociale Artoni di Lunetta, a Mantova, riparte un percorso formativo gratuito per i cittadini con più di 65 anni, volto a potenziare l’autonomia digitale attraverso l’uso consapevole dello smartphone. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento di ARCI Mantova, del Comune di Mantova e della Fondazione Cariplo, nasce per contrastare l’isolamento tecnologico della terza età. L’operazione si inserisce nel quadro del progetto denominato Fer-mentum: lievito per la comunità. Dopo l’esito positivo di un primo tentativo, l’obiettivo è trasformare un dispositivo spesso percepito come complesso in uno strumento utile per migliorare la qualità della vita e favorire l’integrazione sociale dei partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Over 65 a Mantova: addio isolamento con lo smartphone gratuito

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