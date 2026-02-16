Attiva_mente a Frosinone il progetto gratuito per over 65 contro isolamento e fragilità

A Frosinone, il progetto gratuito Attiva_mente nasce per aiutare le persone over 65 a combattere l’isolamento sociale, a causa dell’aumento della solitudine tra gli anziani. La iniziativa mira a migliorare il loro benessere attraverso attività coinvolgenti e incontri di gruppo. È aperta a tutti i residenti nel comune che vogliono mantenersi attivi e socializzare. È già stato pubblicato il bando di partecipazione per chi desidera iscriversi.

Bando aperto fino al 16 marzo 2026: laboratori, sport, alfabetizzazione digitale e assistenza domiciliare per anziani residenti nel Comune di Frosinone con ISEE fino a 20mila euro Promuovere il benessere, l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento sociale delle persone anziane: è questo l’obiettivo di Attivamente, il progetto gratuito rivolto agli over 65 residenti nel Comune di Frosinone, per il quale è stato pubblicato il bando di partecipazione. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 20212027, nasce dalla collaborazione tra Altri Colori, Consorzio Parsifal e Sport Popolare, in partenariato con il Comune di Frosinone e una rete di soggetti pubblici e privati.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Agenti comunitari di salute, a Bologna nasce il nuovo welfare di prossimità contro isolamento e fragilità A Bologna è partito il progetto Agenti comunitari di salute, un’iniziativa del Comune volta a rafforzare il welfare di prossimità. Progetto Giovani al via. Contro l’isolamento da social Il progetto Giovani parte oggi per aiutare i ragazzi a uscire dall’isolamento causato dai social media. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. San Marino, Attiva-Mente promuove un'Istanza d'Arengo per l'adesione alla Carta Sociale Europea - facebook.com facebook