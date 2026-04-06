Ottolini a DAZN | In estate rafforzamento niente rivoluzioni Con Vlahovic i colloqui stanno procedendo Spalletti? Nessun dubbio

Un rappresentante della società sportiva ha dichiarato che durante la prossima sessione di mercato si procederà con investimenti mirati senza effettuare cambiamenti radicali alla rosa. Ha aggiunto che le trattative con un attaccante sono in corso e che non ci sono problemi con l’allenatore. La squadra continuerà a lavorare con il tecnico attuale e si concentrerà su eventuali rinforzi specifici.

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