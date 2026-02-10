La Juventus si prepara al Derby d’Italia con alcuni nodi ancora da sciogliere. Il direttore sportivo Marco Ottolini ha parlato di rinnovi e di Vlahovic, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi. La squadra lavora sul campo, ma anche dietro le scrivanie si decidono le strategie per la prossima stagione.

La strategia della Juventus tra campo e scrivania entra nella fase operativa. A pochi giorni dall’attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini ha tracciato le linee guida del club, affrontando i dossier più caldi legati ai rinnovi contrattuali e alle prospettive di una stagione che sta entrando nel suo momento più alto. Se il consolidamento di Kenan Yildiz rappresenta il primo pilastro della nuova era, restano aperte le trattative per blindare i pezzi pregiati della rosa e, soprattutto, per definire il futuro della guida tecnica di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juve, Ottolini blinda Spalletti e riapre il caso Vlahovic: «Rinnovo? Non è tutto chiuso»

Approfondimenti su Juventus Inter

In vista della partita contro il Lecce, Spalletti ha parlato del suo futuro alla Juventus, sottolineando che le decisioni sul rinnovo saranno prese a giugno, in base ai risultati raggiunti.

La Juventus non si ferma a Yildiz.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Inter

Argomenti discussi: Juve, parla Ottolini: Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti...; Calciomercato Juve, Ottolini valuta le strategie per la prossima finestra: i bianconeri ai margini del progetto sono costati 109 milioni; Spalletti rimane alla Juventus? Dirigenza all'opera per dar continuità al progetto bianconero. Cosa trapela.

Ottolini, 'Contenti di Spalletti, la Juve è migliorata'(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Siamo contenti del lavoro di Spalletti e del suo staff: tutti vedono che la Juve è migliorata come squadra e come singoli, ora avremo tante altre partite importanti e siamo ... msn.com

Ottolini, rinnovi e mercato Juve: Attaccante? Vi spiego. Spalletti-McKennie, a che punto siamoTORINO - Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset e Sky Sport facendo il punto della situazione partendo dal mercato bianconero: Finito il mercato ... msn.com

La #Juve fa il punto sul futuro di Dusan #Vlahovic attraverso le parole del ds Marco #Ottolini ai microfoni di Sky Sport Nonostante le voci sul #Barcellona, il club ha apprezzato l'attaccamento mostrato dall'attaccante durante la sfida contro la #Lazio Sul - facebook.com facebook

Ottolini: "La Juve andrà avanti con Spalletti. Sul rinnovo di Vlahovic il discorso non è chiuso" x.com