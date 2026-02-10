Juve Ottolini blinda Spalletti e riapre il caso Vlahovic | Rinnovo? Non è tutto chiuso

La Juventus si prepara al Derby d’Italia con alcuni nodi ancora da sciogliere. Il direttore sportivo Marco Ottolini ha parlato di rinnovi e di Vlahovic, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi. La squadra lavora sul campo, ma anche dietro le scrivanie si decidono le strategie per la prossima stagione.

La strategia della Juventus tra campo e scrivania entra nella fase operativa. A pochi giorni dall’attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter, il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini ha tracciato le linee guida del club, affrontando i dossier più caldi legati ai rinnovi contrattuali e alle prospettive di una stagione che sta entrando nel suo momento più alto. Se il consolidamento di Kenan Yildiz rappresenta il primo pilastro della nuova era, restano aperte le trattative per blindare i pezzi pregiati della rosa e, soprattutto, per definire il futuro della guida tecnica di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

