Assisi ottavo centenario di San Francesco | appello per la pace nucleare

Per celebrare l’ottavo centenario della morte di San Francesco, è stato organizzato un seminario internazionale sulla pace nucleare nella Sala della Spogliazione di Assisi. L’evento, promosso da Civiltà dell’Amore e Assisi Strategic Forum, ha attirato esperti e rappresentanti di diverse nazioni. Durante l’incontro, si sono condivise proposte concrete per ridurre le tensioni nucleari e promuovere il dialogo tra le potenze mondiali. La discussione continua con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise.

© Laprimapagina.it - Assisi, ottavo centenario di San Francesco: appello per la pace nucleare

In occasione dell’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, questa mattina nella Sala della Spogliazione di Assisi si è svolto un seminario internazionale sulla pace nucleare, promosso da Civiltà dell’Amore e Assisi Strategic Forum. All’incontro hanno partecipato cardinali, vescovi, esperti nucleari provenienti da Stati Uniti, Russia e Italia, insieme a testimoni di pace. Al centro del dibattito l’appello a cristiani e non cristiani a impegnarsi per il disarmo nucleare, con un forte richiamo di Papa Leone XIV a una “Pace Disarmata e Disarmante”. Il Comitato per una Civiltà dell’Amore e i rappresentanti di associazioni culturali della società civile hanno sottolineato la necessità di un impegno condiviso per convertire le armi atomiche in energia utile all’umanità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Assisi apre l’ottavo centenario della morte di San FrancescoAssisi celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco con una cerimonia nella Basilica di San Francesco, che ospita la Cappella del Transito, luogo della sua ultima dimora terrena. Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di San FrancescoSan Francesco è stato sepolto ad Assisi otto secoli fa, e oggi la città si prepara a celebrare questa ricorrenza. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi; VIII centenario della morte di San Francesco d'Assisi (1226 - 2026); Assisi, l'ostensione delle spoglie di San Francesco, attesi oltre 400mila fedeli; Ottavo Centenario della morte: Assisi si apre al mondo con l'ostensione del corpo di san Francesco. Assisi, da oggi ostensione delle spoglie di San Francesco: cosa sapereL'ostensione delle spoglie di san Francesco, per la prima volta accessibile ai fedeli per un mese intero, segna il momento più atteso dell'ottavo centenario e trasforma Assisi in un grande luogo di pe ... tg24.sky.it Ostensione di San Francesco ad Assisi per la prima volta, il video delle ossa traslate nella BasilicaVia alla prima ostensione pubblica delle spoglie di San Francesco nella Basilica di Assisi: attesi quasi 400mila pellegrini in un mese ... virgilio.it 800 anni di luce. L'Italia e il mondo intero celebrano in questi giorni i momenti cruciali della vita di San Francesco. La sua traslazione non è solo un fatto del passato, ma il simbolo di un messaggio di pace e fraternità che oggi, nel 2026, è più attuale che mai. A - facebook.com facebook 24/2/26. Nelle foto un gruppo di pellegrini della CCS della Madonna della Navicella di Chioggia che si trova in questi momenti ad Assisi, in occasione dell'esposizione delle spoglie di San Francesco. x.com