A Ostia, lunedì 6 aprile 2026, si è svolta una cerimonia nella chiesa della Santissima Annunziata per salutare Sofia Di Vico, una ragazza di quindici anni deceduta a causa di uno shock anafilattico. La comunità di Maddaloni e tanti altri presenti hanno espresso il loro cordoglio partecipando al commiato. La notizia ha suscitato un’ampia attenzione, portando molte persone a condividere il dolore per la perdita improvvisa della giovane.

Maddaloni ha salutato Sofia Di Vico, una quindicenne che ha perso la vita a Ostia a causa di uno shock anafilattico, in una cerimonia svoltasi lunedì 6 aprile 2026 presso la chiesa della Santissima Annunziata. Il sagrato e le vie limitrofe erano già gremiti di centinaia di persone quando, in tarda mattinata, è arrivato il feretro bianco. Il silenzio assoluto ha accolto l’ingresso del corpo, interrotto soltanto dal rintocco delle campane. L’interno dell’edificio sacro era colmo di partecipanti: oltre ai familiari e agli amici, erano presenti i compagni di scuola, i membri della squadra sportiva della ragazza e diversi esponenti delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia saluta Sofia: il palleggio unanime per l’ultimo addio

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Tgr Rai. . Dolore e commozione a Maddaloni per l'ultimo saluto a Sofia, la quindicenne morta dopo aver cenato ad Ostia; lutto cittadino e il ricordo delle compagne di basket. https://www.rainews.it/tgr/news Tgr Rai Campania facebook