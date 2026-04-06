Maddaloni si è fermata per dare l’ultimo saluto a Sofia | un palleggio sul sagrato per dirle addio

A Maddaloni si è svolta una cerimonia di addio per Sofia Di Vico, la giovane cestista di 15 anni deceduta la settimana scorsa ad Ostia. La città si è fermata per accompagnarla nell’ultimo viaggio, con amici e familiari riuniti nel sagrato della chiesa. La salma è stata accolta con un palleggio simbolico, gesto che ha segnato il commiato di una ragazza molto amata. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande raccoglimento.

Tempo di lettura: 2 minuti In una chiesa gremita oggi a Maddaloni, nel Casertano, è stato dato l’ultimo saluto a Sofia Di Vico, la 15enne cestista, morta la scorsa settimana, ad Ostia, molto probabilmente per uno shock anafilattico. Nei primi banchi della chiesa dell’Annunziata il papà e la mamma, i nonni, di Sofia, provati dal dolore. Ad affollare le navate dell’Annunziata tantissimi ragazzi, compresi i suoi compagni di squadra e quelli del liceo Cortese. Sono arrivati di buon mattino per dare l’ultimo saluto a Sofia da tutti ricordata come una studentessa solare e gentile che amava il basket sopra ogni cosa, mettendo sempre in campo i valori autentici dello sport, stando sempre un passo indietro “ ma sempre disponibile per tutti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maddaloni si è fermata per dare l’ultimo saluto a Sofia: un palleggio sul sagrato per dirle addio Sofia Di Vico, la salma torna a Maddaloni: i funerali lunedì alle 10.30 a MaddaloniÈ un silenzio pesante, rotto solo dalle lacrime e dai ricordi quello di Maddaloni per il ritorno di Sofia Di Vico. Leggi anche: Bologna Fiorentina si gioca: l’ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo Temi più discussi: Sofia Di Vico, veglia e lacrime: Maddaloni si ferma per l'addio alla 15enne; IL GIORNO DEL DOLORE - Dio accoglie Sofia: Maddaloni si prepara per l'addio alla giovane campionessa; Muore a 15 anni dopo una cena al ristorante, era allergica al latte; IL DOLORE DI MADDALONI - Aperta inchiesta sulla morte di Sofia, disposta l'autopsia sulla 14enne. ADDIO SOFIA - Ciao Boss, tutta la squadra con la 'tua' 30: tutta Maddaloni si ferma per la sua campionessa13:18:54 MADDALONI – Una città intera raccolta in preghiera. Un dolore che si fa comunità, che si fa fede, che si fa silenzio. Maddaloni oggi non è solo un luogo, ma un cuore unico che batte lento, fe ... casertafocus.net Maddaloni si è fermata per dare l’ultimo saluto a Sofia(ANSA) – CASERTA, 06 APR – In una chiesa gremita oggi a Maddaloni, nel Casertano, è stato dato l’ultimo saluto a Sofia Di Vico, la 15enne cestista, morta la scorsa settimana, ad Ostia, molto probabilm ... espansionetv.it Sofia Di Vico morta a 15 anni, dolore e folla ai funerali a Maddaloni: «Ma lei vive, questa è la sua Pasqua» facebook Sofia Di Vico, terminata l'autopsia della 15enne: i funerali lunedì alle 10.30 a Maddaloni x.com