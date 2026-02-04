Oroscopo del 5 Febbraio 2026 Luna in Bilancia e Venere Amica

Questa mattina, i lettori di RomaDailyNews trovano una giornata segnata da influenze astrali particolari. La Luna in Bilancia e Venere amica portano un’energia più leggera e armoniosa, che si fa sentire sia nelle relazioni che nel mood generale. Il cielo sopra Roma cambia ritmo e invita a vivere con maggiore equilibrio e serenità.

Il Cielo sopra la Capitale: Analisi Astrale del Giorno Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Questo giovedì 5 febbraio segna un passaggio di frequenze importante nel coro planetario. La Luna abbandona il rigore analitico della Vergine per fare il suo ingresso nel segno della Bilancia, portando una ventata di eleganza, diplomazia e desiderio di giustizia sociale tra le strade della nostra Roma. È la giornata ideale per ricucire strappi relazionali, dedicarsi alla bellezza o frequentare luoghi d'arte. Il trigono tra il Sole in Acquario e la Luna favorisce le collaborazioni innovative e il dialogo collettivo.

