Il record dell’oro a 5.100 dollari l’oncia a causa di Trump

Il prezzo dell’oro ha superato per la prima volta i 5.100 dollari l’oncia, segnando un nuovo record. Questa crescita riflette la crescente domanda di beni rifugio nel contesto di instabilità politica e economica, con particolare attenzione alle conseguenze delle recenti dichiarazioni di Donald Trump. L’oro resta un investimento considerato sicuro in periodi di incertezza, confermando la sua posizione come elemento di tutela patrimoniale.

Continua la corsa del mercato verso i beni rifugio. E l’oro supera così per la prima volta la soglia dei 5.100 dollari l’oncia nel contratto spot, mentre l’argento spot oltrepassa quella dei 100 dollari. A spingere ulteriormente le quotazioni dei metalli preziosi sono le tensioni sul fronte geopolitico e commerciale. Nel weekend Trump ha minacciato il Canada di applicare dazi del 100% su tutte le sue esportazioni verso gli Stati Uniti se Ottawa dovesse stringere un accordo commerciale con la Cina. Donald e l’oro. In più, sul fronte interno, il leader democratico al Senato americano Chuck Schumer ha promesso di bloccare un massiccio pacchetto di spesa a meno che i repubblicani non taglino i fondi al Dipartimento della Sicurezza Interna, aumentando il rischio di una chiusura parziale del governo.🔗 Leggi su Open.online

