Immensa Lollobrigida | fa il record olimpico sui tremila e conquista il primo oro azzurro Nella libera Franzoni argento e Paris bronzo

La nuotatrice italiana Gina Lollobrigida ha fatto la storia ai Giochi Olimpici di Parigi. A 35 anni, in quarta partecipazione, ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri stile libero, stabilendo il record olimpico con un tempo di 3’54”. La gara si è svolta questa mattina, e Lollobrigida ha saputo mantenere la calma fino all’ultimo metro. Sul podio, accanto a lei, sono salite anche la francese Franzoni, seconda con l’argento, e la britannica Paris, terza

