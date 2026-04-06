Il nuovo film di Disneynature sarà disponibile su Disney+ dal 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra. La pellicola, dedicata agli oranghi, sarà narrata dalla voce di Josh Gad. La data di uscita coincide con la celebrazione internazionale dedicata alla tutela dell’ambiente. La distribuzione digitale permette di accedere alla produzione in modo semplice e immediato, senza specificare ulteriori dettagli sulla distribuzione o sulla produzione.

IL NUOVO FILM DISNEYNATURE DEBUTTERÀ IL 22 APRILE SU DISNEY+, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA TERRA, CON LA VOCE NARRANTE DI JOSH GAD. Sono disponibili il trailer e la key art di Orango, il nuovo lungometraggio Disneynature che debutterà su Disney+ il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra. Narrato da Josh Gad, questo coinvolgente film presenta Indah, una femmina di orangotango adolescente e curiosa che sta imparando ad affrontare la vita mentre si prepara a lasciare la sua famiglia e ad avventurarsi da sola per la prima volta. Il regista Mark Linfield ha dichiarato: “ Dopo aver diretto documentari sulla fauna selvatica in tutto il mondo negli ultimi 30 anni, posso dire in tutta sincerità che gli oranghi sono i miei animali preferiti in assoluto! Sono gentili, divertenti, intelligenti e sempre sorprendenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Orango: quando debutta il film di Disneynature

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Si parla di: Orango: il nuovo film Disneynature debutta il 22 aprile.

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