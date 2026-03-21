Cosa prevede lo sforzo dell’Italia per far passare le navi da Hormuz? Per ora solo solidarietà agli Usa e isolamento dell’Iran all’Onu

L’Italia ha annunciato che il proprio impegno riguardo allo stretto di Hormuz si limita a esprimere solidarietà agli Stati Uniti e a sostenere l’isolamento dell’Iran all’Onu. Nessun coinvolgimento militare è previsto, e l’obiettivo dichiarato è semplicemente garantire il passaggio delle navi attraverso questa importante via strategica. La posizione italiana si concentra su azioni diplomatiche, senza ulteriori misure di natura militare.

Nessun coinvolgimento militare. Si vuole solo “assicurare il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz “. Come? Con negoziati politici, fornendo ancora maggiore solidarietà agli americani che, intanto, continuano a spostare i Marines in Medio Oriente. E poi con l’isolamento degli iraniani all’Onu e un maggior coordinamento con i Paesi arabi. In questo consiste, riferiscono a Ilfattoquotidiano.it fonti di governo, lo sforzo promesso dall’Italia per favorire il passaggio dei mercantili dalle acque al largo delle coste iraniane, con Teheran che minaccia di colpirle se decideranno di transitare senza permesso. Quanto questa iniziativa possa portare a risultati concreti è tutto da vedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cosa prevede lo “sforzo” dell’Italia per far passare le navi da Hormuz? Per ora solo “solidarietà agli Usa e isolamento dell’Iran all’Onu” Articoli correlati La promessa dell’Iran: “Navi possono passare dallo stretto di Hormuz, colpiremo solo quelle Usa e di Israele”Un mezzo passo avanti, ancora tutto da verificare, per le difficoltà del commercio mondiale rallentato dalla guerra in Iran. Iran, il Pakistan dá solidarietà e ottiene di far passare le navi nello Stretto di HormuzL'Iran ringrazia il Pakistan per la "solidarietà" nel contesto della guerracon Stati Uniti e Israele. Tutto quello che riguarda Cosa prevede Temi più discussi: Pressione alta: bastano 5 minuti di esercizio in più?; L’istituto Stringher, una scuola secondo coscienza; Preferirei di No del 17 Marzo 2026; Salute a tavola, la pasta: un piatto sano, ma non futurista. Cosa prevede lo storico accordo di libero scambio tra Ue e MercosurBRUXELLES – È stato firmato finalmente ad Assunzione, la capitale del Paraguay, lo storico accordo di partenariato tra l’Unione europea e il Mercosur, dopo anni di negoziati bilaterali e settimane di ... ilsole24ore.com Correre a watt: come la potenza cambia il modo di gestire lo sforzoChi corre da diverso tempo conosce bene la sensazione: si parte tranquilli, si guarda il ritmo al chilometro, poi improvvisamente le gambe si svuotano. Succede perché il ritmo non racconta tutta la ... gazzetta.it Il PD propone la “responsabilità rafforzata” per chi guida veicoli più potenti. Ecco cosa prevede la legge AC 2523 facebook Separazione delle carriere, due Csm, sorteggio: cosa prevede la riforma Nordio e i punti controversi x.com