Tesla lancia la versione Standard Awd della Model Y, il suo SUV elettrico più accessibile. A 41.900 dollari, questa versione con trazione integrale punta a conquistare chi cerca un’auto elettrica più economica senza rinunciare alle prestazioni. Musk afferma che si tratta di un passo importante per ampliare l’offerta della casa americana e portare più persone all’elettrico. La nuova Model Y Awd arriverà sul mercato nei prossimi mesi, pronta a sfidare i concorrenti con un prezzo più contenuto.

Negli Stati Uniti è ora disponibile un nuovo modello di auto elettrica Tesla: è la Model Y Standard Awd, che altro non è se non la Model Y Standard Rwd a cui è stata applicata la trazione integrale, aggiungendo il secondo motore all'asse anteriore. La Model Y Standard Awd ha un prezzo molto simile alla versione Rwd, con la quale condivide gli allestimenti e la batteria. La Tesla Model Y Standard Awd è un Suv elettrico dalle prestazioni elevate, con uno 0-100 orari in 4,6 secondi e una velocità massima di 200 chilometri orari. La trazione integrale rende questo veicolo elettrico idoneo anche alle strade bianche e di campagna, ma come ogni Model Y anche questa non è adatta al vero fuoristrada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla Model Y Standard Awd è il nuovo Suv elettrico "economico" di Musk

Approfondimenti su Tesla Model Y

Tesla ha deciso di smettere di produrre le Model S e Model X.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

2026 Tesla Model Y Review – Still the Best EV

Ultime notizie su Tesla Model Y

Argomenti discussi: Arriva un’altra Tesla Model Y ‘low cost’: più sprint, meno autonomia… e niente guida assistita | Quattroruote.it; Adesso la Tesla Model Y economica ha anche trazione integrale; Tesla Model Y Standard, negli USA debutta la versione con doppio motore; Tesla Model Y: va forte e lontano.

MODEL Y STANDARD AWDNegli Stati Uniti è ora disponibile un nuovo modello di auto elettrica Tesla: è la Model Y Standard Awd, che altro non è se non la Model Y Standard Rwd a cui è stata applicata la trazione integrale, a ... gazzetta.it

Adesso la Tesla Model Y economica ha anche trazione integraleDisponibile negli USA, la Tesla Model Y Standard All Wheel Drive è la versione economica a trazione integrale del SUV elettrico. Arriverà in Italia? Probabile ... insideevs.it

Salve a tutti, devo sostituire la mia i4 per raggiunti limiti di età e chilometraggio. Sono indeciso tra tesla model y performance e la nuova Ix3. Curioso faccio due preventivi, model y argento sedili bianchi gancio traino e autopilot intermedio cifra 72000 e rotti. Pr facebook