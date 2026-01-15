Quelle di tempo e spazio sono illusioni percettive, costruzioni della mente in cui i Rockets impigliano mezzo secolo di storia tra i solchi Some other space, some other live!, triplo album dal vivo dato alle stampe qualche mese fa col pensiero al chitarrista Alain Maratrat e all’ex frontman Christian Le Bartz, scomparsi entrambi nel 2025. Un viaggio tra le suggestioni spaziali di Galactica, Future woman, o la celeberrima cover dei Canned Heat On the road again che il leader Fabrice Quagliotti racconta nello studio di “Soundcheck”, il format musicale disponibile su social e sito web del nostro giornale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’anima dei Rockets: "Il nostro space rock arrivato troppo presto"

L’anima dei Rockets: "Il nostro space rock arrivato troppo presto" - Il leader Fabrice Quagliotti: "Eravamo in anticipo di almeno vent’anni". msn.com