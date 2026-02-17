Giordano Bruno viene ricordato oggi perché, 430 anni fa, fu bruciato vivo per aver sfidato l’ortodossia religiosa. La sua morte avvenne a causa delle sue idee rivoluzionarie e della volontà di mettere in discussione le credenze ufficiali dell’epoca. La commemorazione si tiene in un momento in cui molti ritrovano ancora attuali le sue battaglie contro l’intolleranza e l’oscurantismo.

Una buona ragione per ricordare Giordano Bruno nell'anniversario del suo rogo? Ce ne sono almeno due. La prima è che non lo farà nessun altro, è da presumere: e dunque tocca a noi, piccoli piccoli, compiere questo esercizio in (non voluta) solitudine. La seconda è che, pur inconsapevoli di esserlo, esistono oggi numerosi eredi non di Giordano Bruno ma dei suoi carnefici. Intendo dire che è ormai abbandonata, almeno qui in Occidente, la «tecnologia» del rogo. Ma la volontà censoria e l'intolleranza, l'attitudine a scovare e punire «eresie», restano le stesse. E dove accade oggi? Non nell'Inquisizione che, come tale, non esiste più da secoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricordando Giordano Bruno contro i nuovi inquisitori

Giordano Bruno Guerri sarà il protagonista del prossimo incontro del ciclo dedicato all’arte e alla cultura, ospitato a Palazzo del Governatore.

Giordano Bruno Guerri è stato nominato nuovo presidente della Fondazione Nazionale 'Carlo Collodi' di Pescia, consolidando il suo ruolo nel promuovere e valorizzare il patrimonio culturale legato al celebre autore di

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.