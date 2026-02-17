Ricordando Giordano Bruno contro i nuovi inquisitori
Giordano Bruno viene ricordato oggi perché, 430 anni fa, fu bruciato vivo per aver sfidato l’ortodossia religiosa. La sua morte avvenne a causa delle sue idee rivoluzionarie e della volontà di mettere in discussione le credenze ufficiali dell’epoca. La commemorazione si tiene in un momento in cui molti ritrovano ancora attuali le sue battaglie contro l’intolleranza e l’oscurantismo.
Una buona ragione per ricordare Giordano Bruno nell'anniversario del suo rogo? Ce ne sono almeno due. La prima è che non lo farà nessun altro, è da presumere: e dunque tocca a noi, piccoli piccoli, compiere questo esercizio in (non voluta) solitudine. La seconda è che, pur inconsapevoli di esserlo, esistono oggi numerosi eredi non di Giordano Bruno ma dei suoi carnefici. Intendo dire che è ormai abbandonata, almeno qui in Occidente, la «tecnologia» del rogo. Ma la volontà censoria e l'intolleranza, l'attitudine a scovare e punire «eresie», restano le stesse. E dove accade oggi? Non nell'Inquisizione che, come tale, non esiste più da secoli.
Giordano Bruno Guerri a Palazzo del Governatore
Giordano Bruno Guerri sarà il protagonista del prossimo incontro del ciclo dedicato all’arte e alla cultura, ospitato a Palazzo del Governatore.
Fondazione Collodi: Giordano Bruno Guerri nuovo presidente
Giordano Bruno Guerri è stato nominato nuovo presidente della Fondazione Nazionale 'Carlo Collodi' di Pescia, consolidando il suo ruolo nel promuovere e valorizzare il patrimonio culturale legato al celebre autore di
Difensore della libertà di pensiero, il circolo culturale I Forti ricorda Giordano Bruno
Il circolo culturale I Forti di Perugia ricorderà la figura di Giordano Bruno supremo difensore della libertà di pensiero con una cerimonia prevista per domani, martedì 17 febbraio 2026 alle ore
Giordano Bruno, il 16 febbraio l'anniversario del rogo: Napoli ricorda il filosofo
Domenica 16 febbraio alle ore 10.30 nella chiesa di S. Aniello a Caponapoli si ricorderà il 425° anniversario del rogo di Giordano Bruno, con una conferenza dal Titolo: Giordano Bruno e i Diritti
