Oggi si celebra il 80° compleanno di Patrizio Bertelli, figura nota nel settore della moda e del lusso. La cerimonia si svolge ad Arezzo, città che lo considera uno dei propri, anche grazie alla lunga frequentazione con il territorio. Bertelli è conosciuto principalmente per il suo ruolo nel mondo dell’alta moda, e il suo nome è associato a importanti attività imprenditoriali. La giornata è dedicata ai festeggiamenti in suo onore.

Oh via, oggi si festeggia uno di quelli veri. Patrizio Bertelli fa 80 anni, mica bruscolini. E ad Arezzo lo sanno bene: qui non è solo “quello di Prada”, è uno di casa. Un uomo schietto, come la sua terra: poco fronzoli e tanta sostanza. Uno che ha preso il lavoro sul serio, come si faceva una volta, e da lì ha tirato su un impero. Ma senza mai scordarsi da dove è partito, eh. Da ragazzino in Piazza Grande a girare e imparare, poi via con la pelletteria, il naso fino per capire dove andava il mondo. Cinture, borse, roba che oggi pare normale ma allora ci voleva occhio. E lui ce l’aveva, eccome. Poi l’incontro giusto, quello che ti cambia la vita: Miuccia Prada. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh Patrizio, 80 anni e sempre col fiuto bono: Arezzo t’applaude!

“Lucia Tanti lancia la lista… e chiude i commenti: Arezzo applaude in silenzio (forzato)Oh bella gente d’Arezzo, s’arfà vivo ‘l clima da campagna elettorale, quello dove tutti sorridono, stringono mani e promettono ponti… mica sull’Arno,...

Lucignano applaude Aria: trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo WaveArezzo, 1 marzo 2026 – Lucignano applaude ARIA: trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo Wave.

Patrizio Bertelli compie 80 anni. Gli inizi, il fiuto, il grande successo e il cuore legato alla sua ArezzoLa sua città gli vuole bene e lui vuole bene alla sua città. Patrizio Bertelli compi oggi 80 anni. Gratitudine e ammirazione sono i sentimenti che gli aretini nutrono verso di lui. Ne vanno orgogliosi ... corrierediarezzo.it

Santa Lucia torna agli anni ’80: a Napoli si gira il film sul pugile Patrizio Oliva, auto e costumi d’epocaIl Borgo Santa Lucia di Napoli torna agli Anni Ottanta: si gira infatti il film sul pugile Patrizio Oliva, con auto e costumi d'epoca in via Marino Turchi. Come anticipato da Fanpage.it nei giorni ... fanpage.it