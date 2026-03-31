Lucia Tanti lancia la lista… e chiude i commenti | Arezzo applaude in silenzio forzato

In città si apre ufficialmente la campagna elettorale con il lancio di una nuova lista. Durante l’evento, i commenti sui social sono stati disattivati e il pubblico presente ha assistito in silenzio. La scena si svolge mentre si respira un’atmosfera di attesa e fermento, tipica di questo periodo politico. Nessuna dichiarazione pubblica o intervento è stato rilasciato oltre a quello della candidata.

Oh bella gente d’Arezzo, s’arfà vivo ‘l clima da campagna elettorale, quello dove tutti sorridono, stringono mani e promettono ponti. mica sull’Arno, eh, proprio tra passato e futuro! La nostra Lucia Tanti, con piglio deciso e post ben calibrato, s’è presentata al pubblico social con la sua nuova creatura: “AVANTI AREZZO”. Nome bello carico, di quelli che ti fanno venire voglia di marciare. almeno fino al bar sotto casa. Nel messaggio, tutto entusiasmo e concretezza: si parla di percorso personale, di squadra, di gente che “c’ha dato una mano” e che ora vuol continuare a darla. Insomma, una bella compagnia, tra civico e politico, appoggiata da Forza Italia che, a quanto pare, ha spalancato le porte come alla sagra della porchetta. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Lucia Tanti lancia la lista… e chiude i commenti: Arezzo applaude in silenzio (forzato) Articoli correlati I commenti dopo l’inchiesta di Fanpage.it sul Cpr di Milano: un Paese che applaude la sofferenza e normalizza l’odioLa disumanità del Cpr di Milano non esiste solo dentro le sue mura, ma anche nei commenti. Lucignano applaude Aria: trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo WaveArezzo, 1 marzo 2026 – Lucignano applaude ARIA: trionfo per la prima sessione della residenza musicale di Arezzo Wave.