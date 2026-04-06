Offida perde Leonida Massaroni | era l’anima del Bove Finto

Offida piange la perdita di Leonida Massaroni, figura centrale del Carnevale e considerato l’anima del Bove Finto, scomparso all’età di 77 anni. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ricorda con affetto il ruolo che ha svolto nelle tradizioni locali. La sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per il borgo, che lo ricorderà per il suo contributo alle celebrazioni e alla cultura del paese.

Il borgo di Offida saluta Leonida Massaroni, figura emblematica del Carnevale locale, scomparso all’età di 77 anni. La comunità piange un uomo che ha rappresentato un pilastro della tradizione legata al Bove Finto. Le strade del centro storico oggi attraversano un momento di particolare tristezza. Il vuoto lasciato da Leonida Massaroni si avverte in ogni angolo del paese, dove l’uomo ha vissuto un legame viscerale con le proprie radici. La sua scomparsa non è solo la perdita di un cittadino, ma il distacco da un custode della memoria collettiva. La famiglia, in particolare la moglie Vincenzina e il figlio Iginio, riceve in questo momento il sostegno e l’affetto di tutta la popolazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Offida perde Leonida Massaroni: era l’anima del Bove Finto Offida, consegnate le chiavi. Oggi Bove finto e BovettoOffida trattiene il fiato e poi sorride: oggi è il giorno del Bove Finto, l’appuntamento degli appuntamenti, quello che accende il cuore del... ‘Bove finto’ a Offida, sequestrati 150 chili di alimenti non tracciati: multa da 3.500 euroAscoli, 14 febbraio 2026 – Controlli straordinari durante il Carnevale storico di Offida.