Offida consegnate le chiavi Oggi Bove finto e Bovetto

Offida ha consegnato ufficialmente le chiavi della città a Bove Finto e Bovetto, i protagonisti della tradizionale festa del Carnevale che si tiene ogni anno nel centro storico. Questa mattina, davanti a centinaia di spettatori, i due personaggi hanno ricevuto simbolicamente il controllo del paese, segnando l’inizio di una giornata di festeggiamenti e maschere che coinvolge tutta la comunità. La consegna, avvenuta in piazza del Popolo, ha visto anche la partecipazione delle autorità locali, mentre il clima di allegria si mescolava alle note delle bande musicali e ai colori sgargianti delle maschere.

Offida trattiene il fiato e poi sorride: oggi è il giorno del Bove Finto, l'appuntamento degli appuntamenti, quello che accende il cuore del Carnevale e lo fa battere all'unisono con le pietre antiche del borgo. Questa mattina saranno i bambini a inseguire per primi l'emozione, con gli occhi spalancati e il passo leggero; nel pomeriggio toccherà ai più grandi raccogliere il testimone, rinno-vando un rito che affonda le sue radici nel XVI secolo. È una corrida simbolica, un tempo vera, quando il bue attraversava le vie del paese in carne e ossa; oggi è fortunatamente finto, ma non meno carico di significato.