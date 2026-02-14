‘Bove finto’ a Offida sequestrati 150 chili di alimenti non tracciati | multa da 3.500 euro

Durante il Carnevale di Offida, il Servizio di igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast di Ascoli ha scoperto e sequestrato 150 chili di alimenti non tracciati, causando una multa di 3.500 euro. La scoperta si è verificata venerdì, durante la tradizionale manifestazione del ‘Bove finto’. I prodotti, senza etichette o documenti di provenienza, sono stati immediatamente distrutti in conformità alle norme vigenti.

Ascoli, 14 febbraio 2026 – Controlli straordinari durante il Carnevale storico di Offida. In occasione del ‘Bove finto’ di venerdì, il Servizio di igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast di Ascoli ha sequestrato 150 chili di prodotti alimentari risultati privi di tracciabilità, destinandoli alla distruzione come previsto dalla normativa vigente. L’intervento. L’intervento è stato eseguito dal personale tecnico dell’unità operativa Iaoa del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria picena, impegnato in un servizio interforze di vigilanza predisposto proprio per garantire la sicurezza durante la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Bove finto’ a Offida, sequestrati 150 chili di alimenti non tracciati: multa da 3.500 euro Sequestrati 55 chili di molluschi a Pozzuoli: bancarella abusiva sul porto, multa da 5mila euro Offida, consegnate le chiavi. Oggi Bove finto e Bovetto Offida ha consegnato ufficialmente le chiavi della città a Bove Finto e Bovetto, i protagonisti della tradizionale festa del Carnevale che si tiene ogni anno nel centro storico. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Offida, ‘Bovetto’ finto vietato ai bambini delle elementari; Non chiamatelo (solo) Carnevale: a Offida va in scena il rito primordiale più travolgente d'Italia; Tutti vestiti di bianco e di rosso: comincia la caccia al bove finto, maxi sicurezza ad Offida; Tutto pronto per Lu Bov Fint, il sindaco rassicura: Se piove? Non si rinvia neanche se nevica. Il sole bacia il venerdì del bove finto ad Offida (con qualche rissa ed eccessi con l’alcol)OFFIDA Complice la bella giornata di sole, ancora un giorno alla grande quella di ieri per il Carnevale storico di Offida. È stata la giornata del venerdì grasso caratterizzata ... corriereadriatico.it Offida, il Bove Finto accende il Carnevale storico: folla in piazza tra rito e tradizione. E qualche eccessoDalla mattina con i più piccoli alla corsa pomeridiana fino alla colonna del municipio, grande partecipazione e qualche eccesso gestito dalle forze dell’ordine ... lanuovariviera.it In migliaia a Offida per il Bove Finto, poi bruciato in piazza del Popolo. Tanti i forestieri persenti che hanno accolto l'invito a indossare i colori biancorossi #ANSA x.com Potenziamento servizi di trasporto nel comune di Offida per Venerdì 13 e Martedì 17 Febbraio 2026 Informiamo i gentili clienti che, in occasione delle manifestazioni carnevalesche "Bove Finto" e "Carnevale" in programma ad Offida, per le giornate di Vene facebook