Luca “Zulu” Persico, storico leader dei 99 Posse, torna con un nuovo album di inediti, uscito il 9 gennaio. Dopo oltre trent’anni di carriera, il musicista prosegue il suo percorso artistico con un lavoro che riflette la sua continua evoluzione. Questo nuovo disco rappresenta un momento importante nella sua produzione, offrendo ai ascoltatori un’ulteriore testimonianza della sua costante ricerca musicale.

È uscito lo scorso 9 gennaio un nuovo disco di inediti di Luca “Zulu” Persico, leader storico dei 99 Posse. Si intitola Violenti e descrive in maniera fredda e appassionata trent’anni di musica, impegno e paradossi della società italiana. Da un po’ l’artista porta in giro uno spettacolo con la musicista Caterina Bianco, un reading molto emozionante e coinvolgente, in cui in mezzo ad arrangiamenti sapienti, virtuosi, misurati ed arrembanti, Zulù declama versi inediti o di canzoni storiche che acquistano nuova linfa e vita completamente diversa. Nello spettacolo, che ho avuto modo di vedere lo scorso anno a Rosignano, Luca va dritto come un treno: credo sia il giusto modo di portare la sua arte sul palco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna con ‘Violenti’ Luca “Zulu” Persico: trent’anni di trasformazione per il leader dei 99 Posse

Leggi anche: Luca ‘O Zulù Persico: il nuovo album è “Violenti”

Leggi anche: ‘O Zulù firma il concept album Violenti, in tour con Caterina Bianco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’odio online torna a colpire il mondo dello spettacolo. Al centro della bufera social finisce Beatrice Arnera, bersaglio da mesi di insulti e messaggi violenti comparsi dopo cambiamenti nella sua vita privata, amplificati dalla diffusione incontrollata sui social. L’a - facebook.com facebook