Nella giornata di lunedì 6 aprile 2026, una donna di 73 anni scomparsa nelle prime ore del mattino è stata trovata in vita nel tardo pomeriggio. La ricerca, condotta con l’ausilio di droni e cani addestrati, si è conclusa con il ritrovamento in un casolare. Le operazioni di ricerca sono state coordinate dalle autorità locali, coinvolgendo diverse unità specializzate. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute.

Una donna di 73 anni è stata rintracciata in vita nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026, dopo essere scomparsa nelle prime ore del mattino. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un casolare dismesso, grazie a un’operazione di soccorso coordinata dalla Prefettura di Nuoro. La ricerca della settantatreenne era iniziata già nella tarda mattinata, ma ha subito una svolta decisiva quando è intervenuta la struttura operativa dei Vigili del Fuoco. La mobilitazione è stata imponente, coinvolgendo diverse specialità tecniche per coprire l’area di ricerca. Il successo dell’operazione è dipeso dalla precisione degli interventi sul campo e dalla rapidità con cui sono state attivate le risorse umane e tecnologiche, culminando nel trasferimento d’urgenza della paziente presso l’ospedale di Lanusei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro, droni e cani salvano 73enne: ritrovata in un casolare

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