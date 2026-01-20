maltempo in sardegna i vigili del fuoco salvano tre cavalli a nuoro

A causa delle intense piogge in Sardegna, i Vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti per salvare tre cavalli rimasti a rischio di inondazione vicino a Oliena. La forte ondata di maltempo ha causato situazioni di emergenza, richiedendo interventi tempestivi per tutelare la sicurezza degli animali e delle persone. La situazione nella regione continua a essere monitorata attentamente.

Prosegue la forte ondata di maltempo che ha colpito in queste ore la Sardegna. Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro ha tratto in salvo tre cavalli che hanno rischiato di rimanere sommersi dall'acqua nei pressi della SP46 in agro di Oliena. Da lunedì mattina sono circa 130 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco.

Maltempo: in Sardegna 200 interventi dei Vigili del fuocoIl maltempo in Sardegna ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in diverse zone della regione.

