Durante la giornata di Pasquetta nel Nuorese, numerosi automobilisti si sono trovati con gomme a terra improvvisamente, lasciandoli fermi lungo le strade della zona. Decine di veicoli sono stati coinvolti, con le forature che hanno colto di sorpresa chi si spostava con auto private. La vicenda ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità stanno valutando le cause di queste forature improvvise.

Decine di automobilisti sono rimasti a piedi nel Nuorese durante la Pasquetta a causa di forature improvvise agli pneumatici. I disagi hanno colpito chi percorreva il tratto tra il bivio di Lula e Nuoro, estendendosi poi alla statale 129 e alla statale 389 in direzione Lanusei. Il blocco è iniziato a metà mattina. Molte persone, impegnate nella classica escursione fuori porta, hanno dovuto accostare nelle piazzole di sosta per attendere l’arrivo dei soccorsi. La rapidità degli eventi ha saturato le linee telefoniche della Polizia Stradale. L’estensione del fenomeno su più tratti stradali ha spinto i Carabinieri e le forze dell’ordine a indagare immediatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuorese, gomme a terra tra sabotaggio e asfalto: ecco il mistero

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