Via Togliatti buche sull’asfalto | traffico in tilt e gomme squarciate

Questa mattina la strada di via Togliatti a Rieti si trasforma in un campo minato. Buche profonde e dissesti sull’asfalto fanno rallentare e bloccare il traffico. Molti automobilisti si sono trovati con gomme squarciate e danni alle auto, mentre le auto si sono accumulate in ogni direzione, creando un caos difficile da gestire. Le autorità sono già al lavoro per riparare il manto stradale e ripristinare la viabilità.

Il manto stradale di via Togliatti a Rieti è diventato questa mattina una trappola per gli automobilisti, causando danni agli pneumatici e generando un'ondata di disagi al traffico. Numerosi veicoli hanno subito squarci alle gomme a causa di imperfezioni dell'asfalto, costringendo i conducenti a fermarsi lungo la strada e creando lunghe code che hanno impattato significativamente la viabilità, specialmente durante le ore di punta. La situazione, sebbene al momento non abbia visto coinvolti incidenti più gravi, solleva interrogativi sulla manutenzione delle arterie stradali cittadine e sulla sicurezza degli utenti della strada.

