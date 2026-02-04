Diciottenne non si ferma all' alt della polizia nella fuga travolge due auto

Questa mattina a Napoli, un diciottenne con precedenti ha tentato di scappare all’alt della polizia. In fuga, ha travolto due auto e proseguito la corsa per le vie della città. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Ieri la polizia ha arrestato un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Meridionale, hanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Napoli Polizia

Ieri pomeriggio a Como, in via Colombo, una volante della polizia di stato ha fermato un’auto durante un posto di controllo.

Un conducente ha ignorato l’alt, travolgendo due agenti e causando un incidente con la volante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ULTIM’ORA SUV SI SCHIANTA CONTRO AUTO DELLA POLIZIA: MORTO POLIZIOTTO.PIRATA IN FUGA-TORRE DEL GRECO

Ultime notizie su Napoli Polizia

Argomenti discussi: Niscemi, la frana continua: cosa sta succedendo davvero sotto la collina; L’oro non si ferma più e vola oltre i 5.100 dollari l’oncia; Ladispoli, chi si ferma non si qualifica ai playoff; Perché l’oro non si ferma più? Il metallo prezioso vola oltre i 5100 dollari l’oncia.

Napoli Capodichino, 18enne arrestato dalla polizia dopo fuga e inseguimento: lesioni, resistenza e danneggiamentoNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a ... msn.com

Il padre di Fabio, rider travolto da un’auto pirata: Trovate chi non si è fermato a soccorrere mio figlioMarco Baldisseri Vanni: Stava consegnando una pizza sotto la pioggia fra Viareggio e Lido di Camaiore. È stato buttato a terra da una Dacia blu il cui conducente non si è fermato. Fabio ha 60 giorni ... msn.com

+++ PADOVA, CASONI DA RECORD NEI 1000 +++ Un record italiano giovanile a Padova nella domenica di gare al Palaindoor. Nei 1000 metri il diciottenne emiliano Alessandro Casoni (Fiamme Azzurre) ferma il cronometro sul tempo di 2’21”43 e toglie qua - facebook.com facebook