Non si ferma all’alt e scappa | 21enne di Casaluce arrestato dopo lungo inseguimento

Durante la notte nell’agro aversano, i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno inseguito e arrestato un 21enne di Casaluce. L’uomo non si è fermato all’alt e ha proseguito la fuga, culminata con il suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari si è concluso con l’arresto, senza ulteriori dettagli su eventuali altre conseguenze.

Notte movimentata nell’agro aversano, dove i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno tratto in arresto un 21enne di Casaluce con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in piena notte durante un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma avevano intimato l’alt al conducente di una Daewoo Matiz, che però non si è fermato, dando inizio a una fuga ad alta velocità. Ne è scaturito un inseguimento lungo diverse strade dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro, Teverola e infine Casaluce, dove la corsa del giovane si è interrotta grazie all’intervento di un secondo equipaggio della Sezione Radiomobile che, in sicurezza, gli ha sbarrato la strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Non si ferma all’alt e scappa: 21enne di Casaluce arrestato dopo lungo inseguimento Articoli correlati Leggi anche: Notte di follia a Foggia, non si ferma all'alt e scappa: un arresto dopo rocambolesco inseguimento Leggi anche: Non si ferma all'alt e fugge, arrestato dopo pericoloso inseguimento