Negli ultimi tempi, si parla molto di come le tecnologie di sorveglianza stiano diventando parte integrante delle politiche di sicurezza pubblica. In questo scenario, il contributo di alcuni imprenditori e innovatori ha riacceso il dibattito sulla gestione dei dati e sulla tutela della privacy. Recentemente, un noto fondatore di una società specializzata in analisi di dati ha attirato l’attenzione per aver portato con forza temi legati alla sicurezza e alla sorveglianza nel discorso pubblico.

Ma per che squadra gioca Peter Thiel? Al fondatore di Palantir va senz’altro riconosciuto almeno un merito: ha riportato sulla scena, e di prepotenza, temi profondi e metapolitici. Ha imposto una nuova chiave di lettura per l’attualità e i conflitti globali, riportandoli sul piano in cui dovrebbero trovarsi e cioè quello teologico di scontro fra forze distruttive e forze benefiche. A Roma ha tenuto, come ormai noto a tutti, quattro conferenze sull’Anticristo direttamente ispirate ai sermoni del santo John Henry Newman, dedicati al medesimo argomento. E, improvvisamente, dell’Anticristo si sono messi a parlare giornali e televisioni, podcast e social media. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Non è l’Anticristo: è la società della sicurezza che ci sta dominando

Che cosa ha detto Peter Thiel nelle lezioni sull’Anticristo che sta tenendo a RomaPeter Thiel, miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, è a Roma per un ciclo di lezioni a porte chiuse su Anticristo, crisi...

Sì, è ufficialmente french bob mania: il caschetto parigino che sta dominando TikTokSe hai aperto TikTok, scrollato Instagram o anche solo guardato un red carpet negli ultimi mesi, lo hai già visto.

Temi più discussi: Le guerre in codice, l’anticristo e l’insegnamento di Habermas; Peter Thiel, il tempo dell'Anticristo e la (vera) crociata: perché per il fondatore di Palantir la violenza non è arginabile, e per l'Occidente è giunta l'ora della guerra; Peter Thiel a Roma raccontato da chi lo ha invitato: parla con Wired l'organizzatore del ciclo di conferenze sull'Anticristo; La casa nel bosco come visione dell’Anticristo.

Non è l’Anticristo: è la società della sicurezza che ci sta dominandoLe conferenze di Thiel hanno riacceso l’interesse sull’argomento. Che però, adesso, si declina lungo il crinale del controllo di massa nel nostro vivere tecnologico. Ma in questo scenario il guru dell ... panorama.it

Che cos’è davvero l’Anticristo? A margine delle lezioni di Thiel a RomaMa se in altre situazioni questa romana percezione di ciò che è eccezionale e che in pochi giorni viene normalizzato e rapidamente trivializzato e poi ignorato è simbolo di una qualche grandezza dello ... ilfoglio.it

Se i quadri parlassero molisano VEGANO STAMMI LONTANO Lu Farmacista de Terni Buona Pasqua. Il vostro amichevole Anticristo di quartiere Buona Pausa Laica. Dio Bentornato! facebook

La Pasqua dell'Anticristo. Che delusione Thiel, molto meglio Damiano Damiani x.com