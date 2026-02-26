Sì è ufficialmente french bob mania | il caschetto parigino che sta dominando TikTok

Da settimane il French bob è il taglio che spopola sui social e sui red carpet, attirando l’attenzione di appassionati e celebrity. La sua linea semplice e il taglio deciso hanno conquistato molte, diventando un must-have tra chi cerca un look chic e senza tempo. Ovunque si guardi, questo hairstyle si fa notare, confermando la sua popolarità tra i trend del momento.

Se hai aperto TikTok, scrollato Instagram o anche solo guardato un red carpet negli ultimi mesi, lo hai già visto. Il French bob non è più solo un taglio, è diventato un vero e proprio mood. Corto, preciso e con quell’aria effortless che sembra dire “mi sono svegliata così, ma meglio”, è il tipo di haircut che trasforma completamente la tua presenza senza bisogno di styling complicati. Cade tra lo zigomo e la mascella, spesso accompagnato da una frangia morbida o appena accennata, ed è esattamente quel mix tra vintage e moderno che la Gen Z sta ossessionando in questo momento. Il ritorno del French bob non è casuale. Stiamo vivendo un momento in cui la bellezza si sta allontanando dai look ultra costruiti per abbracciare qualcosa di più reale, personale e libero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

