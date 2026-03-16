Che cosa ha detto Peter Thiel nelle lezioni sull'Anticristo che sta tenendo a Roma

Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, si trova a Roma per un ciclo di lezioni riservate incentrate sul tema dell’Anticristo, sulla crisi dell’Occidente e sul rapporto tra democrazia e tecnologia. Le sessioni si svolgono a porte chiuse e sono dedicate a esplorare queste tematiche senza divulgare dettagli pubblici. Thiel sta condividendo le sue riflessioni con un pubblico selezionato.

Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, è a Roma per un ciclo di lezioni a porte chiuse su Anticristo, crisi dell'Occidente e rapporto tra democrazia e tecnologia. Le conferenze, organizzate da un circolo cattolico conservatore, hanno immediatamente scatenato proteste e polemiche sulla sorveglianza e i rapporti con le istituzioni italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il volto dell’Anticristo secondo Peter Thiel: cosa rivelano le lezioni segrete del profeta tech a RomaIl miliardario della Silicon Valley è arrivato a Roma per tenere lezioni segrete sull’Anticristo e sui grandi pericoli del nostro secolo, usando il...

Peter Thiel a Roma per lezioni sull'Anticristo, giallo sul magnate di Palantir: i legami con Trump e l'ICEIl miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, Peter Thiel, è sbarcato a Roma per un ciclo di conferenze segrete dedicate al tema...

Altri aggiornamenti su Peter Thiel

Temi più discussi: Le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo - Appunti; Il mondo oscuro di Peter Thiel, dall'Anticristo alla modernità stagnante: tutte le ossessioni dell'imprenditore amico di Trump; Chi è e cosa vuole davvero Peter Thiel, il cuore di tenebra del mondo digitale; La geopolitica apocalittica di Peter Thiel.

Peter Thiel, chi è l'imprenditore Usa che a Roma parlerà anche del concetto di AnticristoLeggi su Sky TG24 l'articolo Peter Thiel, chi è l'imprenditore Usa che a Roma parlerà anche del concetto di Anticristo ... tg24.sky.it

La Messa in latino divide Thiel e i tradizionalistiScontro sulla celebrazione con rito antico. L'accusa: si tratta di una scelta più ideologica che spirituale ... ilgiornale.it

Peter Thiel, presidente di Palantit Technologies e anima nera della “tecno-destra” americana, annuncerà mercoledì chi è l’Anticristo. Thiel è arrivato in Italia per tenere un ciclo di quattro conferenze. Dopo aver dichiarato che ha paura dell’Anticristo, ha detto ch - facebook.com facebook

La zuppa indigesta di Peter Thiel, Guida suprema del cristianesimo capitalistico (di M. Gervasoni) x.com