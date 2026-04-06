Le tensioni tra Teheran e Washington continuano a farsi sentire, con negoziati che prevedono un piano di pace e una tregua di 45 giorni mentre lo stretto di Hormuz rimane aperto. Tuttavia, l’Iran ha risposto alle proposte statunitensi con un messaggio chiaro, chiedendo di interrompere gli ultimatum di Trump e presentando una controproposta. La situazione resta complicata, con dichiarazioni contrapposte tra le parti coinvolte.

Un duro botta e risposta, quello tra ivertici di Teheran e Donald Trump. Mentre Axios annuncia che sono in corso i negoziati tra Iran e Usa per un possibile cessato il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz, il presidente a stelle e strisce avrebbe deciso di spostare a domani, annunciandolo ieri con un post cripritico, l’ultimatum per il cessate il fuoco e la riapertura dello strategico tratto di mare. E se sembra poter essere un favore, in verità il tycoonnon è mancato nel minacciare una violenta rappresaglia in caso contrario: “Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete l’inferno“. Un giro di vite, quello dell’ultimatum, che in ogni caso potrebbe avere l’esito desiderato, in quanto si starebbe concretizzando l’ipotesi di una riapertura di Hormuz entro oggi in caso di accordo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Negoziati piano di pace, tregua 45 giorni e Hormuz aperto, ma l’Iran frena: “Stop ultimatum di Trump, da noi controproposta”

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Si sa ancora molto poco del piano che gli Stati Uniti hanno proposto all’Iran per la fine della guerra: l’Iran lo ha molto criticato, e ha continuato a negare che ci siano dei negoziati in corso. Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso. Continuano gli attacchi dell’Iran c facebook