Nkunku pre Napoli-Milan | Affrontiamo una squadra forte Fullkrug? Buon rapporto
Prima di Napoli-Milan, il centrocampista rossonero ha commentato la sfida in arrivo, sottolineando che si troveranno di fronte a una squadra forte. Ha anche menzionato il rapporto con Fullkrug, definendolo buono. La partita si avvicina, e le parole del giocatore sono state raccolte durante un'intervista trasmessa da 'DAZN'.
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Che partita ti aspetti? “Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma ci siamo”. Oggi sei in coppia con Fullkrug: “Abbiamo un buon rapporto. Parliamo tanto in campo ma anche fuori, oggi giochiamo per la prima volta insieme. Non vedo l’ora di fare del nostro meglio insieme” . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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