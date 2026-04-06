Nkunku pre Napoli-Milan | Affrontiamo una squadra forte Fullkrug? Buon rapporto

Prima di Napoli-Milan, il centrocampista rossonero ha commentato la sfida in arrivo, sottolineando che si troveranno di fronte a una squadra forte. Ha anche menzionato il rapporto con Fullkrug, definendolo buono. La partita si avvicina, e le parole del giocatore sono state raccolte durante un'intervista trasmessa da 'DAZN'.