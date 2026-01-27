Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter | Domani affrontiamo una squadra in salute c’è energia in questo stadio Dobbiamo essere pronti

La conferenza stampa di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si è tenuta alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di affrontare una squadra in buona forma e ha evidenziato l’energia presente nello stadio, sottolineando la necessità di prepararsi al meglio per la sfida di Champions League.

Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore Calciomercato Genoa, trattativa ai dettagli per quel centrocampista: che colpo del Grifone! I dettagli Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore Calciomercato Genoa, trattativa ai dettagli per quel centrocampista: che colpo del Grifone! I dettagli Insigne Pescara, clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: Domani affrontiamo una squadra in salute, c’è energia in questo stadio. Dobbiamo essere pronti» Approfondimenti su Chivu Inter Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter, quando parla il tecnico Domani il tecnico dell’Inter, Chivu, terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter LIVE: le parole del tecnico In vista della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, il tecnico dell’Inter Chivu ha presentato le proprie considerazioni in conferenza stampa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Chivu Inter Argomenti discussi: Verso Inter-Pisa: l'allenamento della squadra; Arteta: Chivu non lo conoscevo, Gyokeres deve insistere; Chivu prepara l'Inter per vincere contro l'Arsenal: Pronti a sfatare ciò che voi chiamate un tabù; Chivu: Arsenal forte ma non partiamo da sconfitti. Frattesi? Tutti risorse. Dimarco più bravo di me a…. Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Champions LeagueConferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter: le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Champions League La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Borussia Dortmund In ... calcionews24.com LIVE FCIN1908/ Vigilia Borussia Dortmund-Inter, le parole di Chivu in conferenzaL'allenatore nerazzurro in sala stampa alza il sipario sull'ultimo impegno del girone di Champions League ... msn.com Il Muro Giallo del BVB aspetta l’Inter: i nerazzurri riusciranno a far risultato in Germania L’allenatore del Borussia Dortmund ha riconosciuto il valore dei nerazzurri, ma conta nella spinta impressionante dei suoi tifosi: nelle notti che contano, il Muro Giallo - facebook.com facebook LIVE - #Bisseck in conferenza alla vigilia di #BorussiaDortmundInter x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.